Динамик премиум класса Sonos Five представят на рынке России

Компания Sonos предлагает универсальные продукты с великолепным звучанием, которые отличаются простотой в использовании и имеют впечатляющие возможности. В ассортименте компании есть музыкальные колонки, динамики для домашнего кинотеатра, а также сабвуферы.

6 мая компания представила динамик Sonos Five на глобальном уровне и теперь динамик выходит на рынок России.

Динамик Sonos Five оснащен технологией Trueplay Sonos Five, с ее помощью можно настроить звук в соответствии с акустикой комнаты. При использовании двух динамиков Five вы сможете создать качественное звучание для более широкой звуковой сцены. К динамику можно подключить проигрыватель, проектор или другое устройство с помощью 3,5 мм аудиоразъема.

Более подробная информация о колонке Five и других устройствах Sonos будет доступна 6 октября 2020.