Дисплей Samsung Galaxy S10 излучает рекордно малое количество синего света

2019-02-27, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S10 ; [52]
Компания Samsung Display похвасталась очередным достижением, которое касается экранов для смартфонов. Утверждается, что OLED-панель в Samsung Galaxy S10 излучает намного меньше синего света, чем любой другой экран в смартфонах. Заявление подтверждается исследованием немецкого органа тестирования и сертификации TÜV Rheinland. Samsung удалось снизить долю синего с 12% до 7%. Это важно, поскольку чрезмерное воздействие синего света вредно для глаз. При этом дисплей продолжает воспроизводить очень широкую цветовую гамму, соответствующую стандарту цвета для цифрового кино DCI-P3.

Напомним, что Galaxy S10 и Galaxy S10+ получили Dynamic AMOLED-дисплеи, сертификацию HDR10+ и встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Стандартную модель оснастили 6,1-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением Quad HD+, тройной основной камерой на 12, 12 и 16 Мп, одинарной фронтальной камерой на 10 Мп, топовыми чипсетами Exynos 9820 или Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором на 3400 мАч.

Старшая модель отличается 6,4-дюймовым экраном, двойной фронтальной камерой на 10 и 8 Мп, а также аккумулятором ёмкостью 4100 мАч. Керамическая версия отличается 12 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти. Также смартфоны оборудованы поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11 ax), поддержкой быстрой беспроводной зарядкой нового поколения Fast Wireless Charging 2.0 и возможностью подзаряжать другие гаджеты с поддержкой стандарта Qi, защитой от пыли и влаги по стандарту IP68 и предустановленной ОС Android 9.0 Pie.

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