Дисплей iPhone 11 Pro Max признан лучшим в индустрии

Обычно специалисты из DisplayMate называют дисплеи смартфонов Samsung лучшими на рынке, но в этом году максимально высокий балл A+ получил экран новенького iPhone 11 Pro Max. По мнению DisplayMate, производительность дисплея у новинки Apple существенно выше, чем у его конкурентов. Также отмечается увеличенная пиковая яркость, улучшенная абсолютная точность цветопередачи, меньшая отражательная способность дисплея и сниженное энергопотребление по сравнению с экраном iPhone XS Max. Напомним, что IPhone 11 Pro Max действительно может похвастаться рекордной пиковой яркостью дисплея 820 нит, что едва ли в два раза больше, чем у среднестатистического флагмана.