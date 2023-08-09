Дизайн Vivo Pad Air подтвержден производителем Компания Vivo опубликовала официальные изображения планшета Vivo Pad Air, точная дата выхода которого пока не была объявлена. По данным источников, устройство оснастят металлическим корпусом массой 530 граммов и толщиной 6,67 мм, тремя расцветками, 7-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 870 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, 11,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2,8K, адаптивной кадровой частотой до 144 Гц и соотношением сторон 3:2, четырьмя динамиками, батареей ёмкостью 8500 мАч, поддержкой 44-Вт быстрой зарядки и фирменной прошивкой OriginOS 3. Компания Vivo опубликовала официальные изображения планшета Vivo Pad Air, точная дата выхода которого пока не была объявлена. По данным источников, устройство оснастят металлическим корпусом массой 530 граммов и толщиной 6,67 мм, тремя расцветками, 7-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 870 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, 11,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2,8K, адаптивной кадровой частотой до 144 Гц и соотношением сторон 3:2, четырьмя динамиками, батареей ёмкостью 8500 мАч, поддержкой 44-Вт быстрой зарядки и фирменной прошивкой OriginOS 3. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 11:04 . Продукт - Vivo Pad Air

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