Дизайнеры опубликовали рендеры складного iPhone

Ходят слухи, что у Apple уже есть складной телефон, который дебютирует в 2022 году. На самом деле, поскольку Samsung и несколько других OEM-производителей, включая Motorola, выпустили складные модели, естественно, что люди с нетерпением ждут, когда Apple выпустит свой собственный гаджет в этом направлении. Теперь же графический дизайнер Technizo совместно с LetsGoDigital собрали воедино информацию из утечек и нескольких патентов Apple, чтобы разработать возможный концептуальный дизайн долгожданного складного iPhone от Apple, который, как ожидается, будет выпущен в следующем году. Естественно, стоит понимать, что такой дизайн смартфона очень маловероятен, так как экран при таком корпусе будет перегибаться слишком уж сильно.

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