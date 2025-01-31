Дизайнерский телевизор Loewe Stellar DR+ Lava оценен в 600 евро

Компания Loewe представила телевизор Stellar DR+ Lava, дизайн которой был разработан самой Loewe. Он может похвастаться рамой из шлифованного алюминия с алмазной огранкой, решётками динамиков из акустической ткани и окрашенного в глянец металла, а также задней панелью из бетона и лавы с уникальной структурой. Подобное решение не только эффектно выглядит, но и позволяет отводить лишнее тепло от самой панели.

Новинка характеризуется WOLED-матрицей производства LG Display с разрешением 4K, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью HDR 1500 нит, акустической системой из шести динамиков суммарной мощностью 80 Вт, поддержкой HDMI 2.1 и VRR, а также встроенным твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ. Версии на 48, 55 и 65 дюймов оценены в Европе в 3800, 4300 и 6000 евро соответственно.

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