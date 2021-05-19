Для iPad выпустили приложение, улучшающее качество фото

Планшеты хороши в определенных ситуациях, но мобильная фотография к ним не относится — чаще всего снимать на планшет физически тяжело, не совсем удобно, да и у подавляющего большинства планшетов банально низкое качество съёмки, даже у iPad нового поколения. Но если вы всё же очень хотите снимать именно на свой планшет под управлением iPadOS, то стоит присмотреться к новому приложению Halide. Разработчики данного софта известны своим приложением для камеры iPhone, предоставляющим мобильным фотографам доступ к большему количеству функций, которых банально нет у стандартного приложения камеры. Например, Halide предлагает такие функции, как поддержка ProRAW, ручной режим и режим глубины резкости, помощь при фокусировке и другие «профессиональные» функции.

И сегодня компания объявила, что теперь вы также можете загрузить Halide для iPad — софт предлагает все функции, которые вы найдете в версии приложения для iPhone, а также несколько новых возможностей, которые удалось реализовать благодаря большой диагонали дисплея планшета. А учитывая, что последний iPad Pro предлагает продвинутую систему камер, пользователям действительно будет интересно использовать данный софт для работы со снимками. Конечно, если вы хотите иметь возможность снимать приличное изображение со своего iPad, когда этого требует ситуация (возможно, у вашего телефона разрядился аккумулятор, и идеальная сцена появилась только несколько мгновений спустя), тогда Halide, без сомнения, один из лучших сторонних приложений для камеры планшета от Apple.
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