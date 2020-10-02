Дочерняя компания Logitech делает наушники

Мало кто знает, но у компании Logitech есть дочерняя компания под названием Ultimate Ears, которая производит аудиотехнику, а если быть точнее — наушники. Теперь производитель работает над беспроводным вариантом, который идеально подходит под ушную раковину пользователя и обеспечивает его отличным качеством звука и пассивным подавлением шума. Этого предостаточно, чтобы пользователь активно занимался своими делами, бегал или просто гулял по улице, а наушники при этом идеально сидели в ушах и не мешали пользователю. Стоимость новинки пока что не называется, но, возможно, на доработку продукта уйдет больше времени, чем многие ожидали. Осталось только подождать, пока компания покажет свои гаджеты официально и расскажет о них более подробно.

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