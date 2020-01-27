Doogee S68 Pro с аккумулятором на 6300 мАч подешевел на $100

В конце прошлого года был представлен защищенный смартфон Doogee S68 Pro, который может похвастаться не только повышенной прочностью, но и поддержкой обратной зарядки при аккумуляторе ёмкостью 6300 мАч. Сегодня стало известно, что аппарат подешевел на 100 долларов и теперь доступен по цене в 200 долларов.

Напомним, что смартфон также оснащается 5,9 дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 точек, 8-ядерным процессором MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, тройной основной камерой на 21 Мп, 8 Мп и 8 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, слотом для карт памяти microSD до 128 ГБ, модулем NFC, аккумулятором на 6300 мАч и поддержкой 24-Вт проводной и 10-Вт беспроводной зарядки.