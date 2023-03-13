Doogee готовит к релизу прочный планшет R10

Если подумать о том, когда вы в последний раз видели новость о защищённом планшете, то можно задуматься на достаточно длительное время, потому что подобных гаджетов в продажу не поступало уже очень и очень давно. Соответственно, новость о планшете Doogee R10, который должен получить прочный и защищённый от ударов корпус, сразу привлекла к себе внимание — есть понимание того, что производитель работает над созданием гаджета, у которого на текущий момент просто нет серьёзных конкурентов. Для этого компания Doogee разрабатывает специальный каркас, который обладает большей толщиной металла и, соответственно, способен выдерживать гораздо больше серьёзных ударов и физического воздействия, чем тонкий каркас большинства современных планшетных компьютеров.

При этом переживать о производительности устройства тоже не стоит, потому что на самом деле производитель делает крайне мощные смартфоны и планшеты. Мы не думаем, что с защищённым продуктом возникнут какие-то реальные трудности, потому что это крайне привлекательный гаджет во многих сценариях. Проблема только в том, что информация пока что поступила исключительно от инсайдеров, которые ещё не готовы рассказать о характеристика нового планшета — возможно, потому что сам производитель их ещё не утвердил. Будем ждать новостей по этому вопросу и изучать ситуацию, чтобы пораньше узнать все детали нового Doogee R10. Вероятно, устройство будет пользоваться спросом на рынке — пользователи любят прочные гаджеты.