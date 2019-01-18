Doogee провела презентацию бюджетного смартфона Doogee Y8

Компания Doogee выпустила недорогой бюджетный смартфон Y8 с 9-ой версией Android Pie. Гаджет получил 6,1-дюймовый экран с разрешением 1280 на 600 пикселей. Сердцем устройства стал чипсет MediaTek MT6739 и 3 Гбайт ОЗУ. Камера для селфи имеет разрешение 5 МП. Тыльная камера включает в себя два оптических блока на 8 МП и 5 МП. За питание аккумулятора отвечает батарея емкостью 3400 мА.ч. Имеется сканер отпечатков пальцев. Сообщается, что до 20 января на смартфон действует специальная цена 70 долларов. Сразу после акции цена возрастет на 20 долларов.