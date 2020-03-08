Doogee выпускает смартфон N100 с батареей 10000 мАч

Компания утверждает, что их N100 является самым портативным и долговечным смартфоном в мире.

Емкостный аккумулятор на 10000 мАч позволит вам дольше оставаться на связи. Производитель заявляет, до 100 часов работы в режиме разговора и до 350 часов режиме ожидания. Двойная камера сзади 21 МП, датчик IMX230 c комбинацией диафрагмы 6P и F2.0.IPS дисплей, процессор Helio P23 MTK с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб памяти. Смартфон оснащен слотом micro-SD. Дополнительные функции: распознавание лиц, а также датчик отпечатков пальцев.

Стоимость смартфона составляет 14 тысяч рублей.