Дорогая новинка Honor V20

Компания Honor выпустила флагманский смартфон. Аккумулятор ёмкость которого с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт составляет 4000 мАч. Зарядка и подключение к ПК производятся с помощью универсального порта USB Type-C. В качестве операционной системы используется Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой Magic UI 2.0.1.Honor V20 стал первым смартфоном компании, обладающим возможностью замедленной съемкой со скоростью 960 кадров в секунду. Селфи-камера представлена датчиком с разрешением 25 мегапикселей. Обе камеры получили поддержку функций искусственного интеллекта для автоматического распознавания сцены в кадре и постобработки снимков.За фотовозможности устройства отвечает двойной модуль основной камеры с двумя процессорами обработки изображений. Размер пикселя основного сенсора (Sony IMX586) на 48 Мп с апертурой f/1.8 равен 0,8-мкм. При съёмке в условиях плохой освещённости пользователю доступен специальный ночной режим 48MP AI HDR. Также аппарат оборудован сенсором ToF, который определяет расстояние до объектов в кадре и позволяет создавать их точные 3D-модели для приложений с функциями дополненной реальности.Стоимость смартфона составит 575 долларов.