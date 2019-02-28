Доступные телефоны Neffos N105 и N150 проработают 25 дней в режиме ожидания

Компания Neffos анонсировала два доступных телефона. Это N105 и N150, и каждый из них может похвастаться, аккумулятором, который обеспечивает до 25 дней в режиме ожидания. Оба устройства являются функциональными телефонами, что объясняет время автономной работы, Neffos N105 может проработать до 530 часов, а Neffos N150 - до 500 часов в режиме ожидания. Оба устройства оснащены встроенной защитой от перенапряжения, а также слотами для двух SIM-карт, FM-радио, фонариком.

Neffos N105 оснащен 1,77-дюймовым цветным дисплеем с разрешением QQVGA 128 × 160 пикселей, процессором Spreadtrum SC6531E, 4 МБ ОЗУ, 4 МБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карты microSD до 8 ГБ и камерой с разрешением 0,08 МП.

Модель Neffos N150 оснащена 2,4-дюймовым экраном с разрешением QVGA 240 × 320 пикселей, а также процессором Spreadtrum SC6531E, 4 МБ ОЗУ, 4 МБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карты microSD до 8 ГБ и камерой 0, 08 МП.