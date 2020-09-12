Доступный HTC Wildfire E Lite показали на рендерах

Авторитетный искатель утечек Эван Бласс поделился качественными рендерами смартфона Wildfire E Lite, который относится к сегменту бюджетных моделей. Отметим устаревший дизайн с большими рамками на передней панели, а также сканером отпечатков пальцев и сдвоенной основной камерой на задней панели. По предварительным данным, аппарат получит четырехъядерную платформу MediaTek Helio A20 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, дисплей с разрешением 1440:720 пикселей и возможность работы в мобильных сетях четвёртого поколения 4G/LTE. Официальный анонс устройства состоится уже в ближайшее время.