Доступный Xiaomi Mi TV A65 Competitive Edition появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам бюджетных телевизоров Mi TV A55 Competitive Edition и Mi TV A65 Competitive Edition, которые оценены в 260 и 360 долларов соответственно. Новинки оснащаются панелями диагональю 55 и 65 дюймов с узкими рамками, разрешением 4К, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой 10-битного цвета, пиковой яркостью 300 нит, покрытием 97,5% площади передней панели, металлическим корпусом, процессором с четырьмя ядрами Arm Cortex-A35, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, двумя 10-Вт динамиками, двумя портами USB 2.0, двумя разъемами HDMI, портом Ethernet и операционной системой Android TV.

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