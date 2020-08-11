Доступный флагман Redmi K30 Ultra оценен в 285 долларов

Компания Xiaomi представила смартфон Redmi K30 Ultra, который может стать доступной альтернативой топовому Xiaomi Mi 10 Ultra. Новинку оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц, адаптивной сменой частоты кадров (между 60 и 120 Гц), частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, яркостью до 1200 кд/м2, контрастностью 5 000 000:1, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и поддержкой HDR10+.

Также отметим мощную платформу Dimensity 1000+ 5G (530 000 баллов в бенчмарке AnTuTu), теплоотводящую пластину площадью 3495 мм2, выдвижную фронтальную камеру на 20 Мп, тыльную квадрокамеру на 64, 13, 5 и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт и стереодинамики. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти обойдется в 285 долларов, 8/128 ГБ – 315 долларов, 8/256 ГБ – 360 долларов и 8/512 – 390 долларов.