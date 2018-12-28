Доступный флагман Xiaomi Pocophone F2 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Xiaomi Pocophone F2, который еще не был представлен официально. Что любопытно, бенчмарк указывает наличие процессора Snapdragon 845, а не более нового Snapdragon 855. Также отметим 6 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 9.0 Oreo. В однопоточном режиме устройство набрало 2321 балл, а в многопоточном – 7564 балла. Напомним, что недавно Xiaomi похвасталась успехами Pocophone F1 – за три месяца было реализовано 700 тысяч устройств.