Доступный смартфон Meizu Note 9 с 48-Мп камерой выйдет в феврале

Китайские сетевые источники поделились подробностями о дате выхода недорогого смартфона Meizu Note 9, который называется одним из потенциальных конкурентов Redmi Note 7. Утверждается, что Meizu Note 9 покажут на специальной презентации в Пекине, которая пройдет в середине февраля. Недавно один из боссов Meizu Джек Вонг рассекретил некоторые характеристики устройства: 6,3-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, новая однокристальная система Snapdragon 675, сдвоенная основная камера с 48-Мп датчиком Samsung ISOCELL GM1 (как в Redmi Note 7) и аккумулятор емкостью 4000 мАч. В популярном бенчмарке AnTuTu Meizu Note 9 набрал более 170 тыс. баллов.