Доступный смартфон Xiaomi Mi Play получит версию на 6 ГБ ОЗУ

Сегодня компания Xiaomi дала старт продажам недорогого смартфона Mi Play, который доступен лишь в версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Однако на официальном сайте Xiaomi было найдено упоминание еще двух версий новинки. Первая получит 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, а вторая – 6/128 ГБ памяти. Также в исходном коде указаны и цены: 188 и 232 доллара соответственно.

Напомним, что представленный вчера Mi Play стал первым в мире смартфоном с 12-нанометровой платформой MediaTek Helio P35. Новинку также оснастили 5,84 дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей и максимальной контрастностью 1500:1, сдвоенной основной камерой на 2 Мп и 12 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth, портом microUSB, а также сканером отпечатков пальцев на задней панели.