Доступный смартфон Xiaomi Play готов к выходу

Недавно стали известны предполагаемые характеристики «молодежного» смартфон Xiaomi Play, а сегодня профильное издание Slashleaks опубликовало фото, на котором изображена пирамида из коробок с грядущей новинкой. Стало быть, смартфон, чей официальный анонс запланирован на 24 декабря, уже полностью готов к старту продаж. Напомним, что смартфону прочат 5,84-дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей, двойную основную камеру с главным модулем на 12 Мп, 8-Мп фронтальную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятор на 3000 мАч, а также версии на 4/64 ГБ, 6/64 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти. Аппарат выйдет в трех расцветках корпуса: черной, синей и градиентной розово-золотистой.