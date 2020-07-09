Dream Machines представила облегченные мыши серии DM6 Holey

Dream Machines представила две игровые мыши серии DM6 Holey, которые официально выйдут 23 июля. Серия состоит из двух разных моделей. Внешний дизайн идентичен, различаются мыши только по характеристикам. Обе мыши представлены в черном цвете.

Компания использовала популярный на сегодняшний день дизайн мышей - это корпус с отверстиями. Вес моделей составляет 69 грамм. Мыши используют переключатели Huano со сроком службы 20 миллионов нажатий. DM6 Holey оснащен датчиком Pixart 3360 с 12000 DPI, а DM6 Holey S имеет датчик Pixart 3389 с разрешением 16000 DPI.
Комментарии и отзывы Dream Machines DM6 Holey и DM6 Holey S
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