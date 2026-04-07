Dreame G12S Pro новый беспроводной пылесос для влажной и сухой уборки

Компания Dreame объявила о начале продаж в России нового пылесоса для сухой и влажной уборки G12S Pro. Эта модель объединяет компактный размер, высокую мощность всасывания и интеллектуальную систему управления, что делает её универсальным решением для уборки всей квартиры, включая труднодоступные места под мебелью. Одним из главных преимуществ G12S Pro является конструкция, позволяющая полностью раскладываться на 180 градусов. Благодаря низкопрофильному корпусу высотой всего 9,85 см пылесос без усилий проникает под диваны, кровати и шкафы — именно там, где обычно скапливаются пыль и шерсть.

Кроме того, устройство оснащено системой разделения жидкости и воздуха, которая гарантирует стабильную работу даже в горизонтальном положении. Это позволяет поддерживать мощность всасывания до впечатляющих 25 000 Па даже в наиболее сложных условиях уборки.