Dreame объявила о стратегическом сотрудничестве с Криштиану Роналду

Dreame объявила о стратегическом сотрудничестве с выдающимся футболистом Криштиану Роналду, что стало одним из самых значимых международных альянсов для бренда. Привлечение Роналду в качестве всемирного посла знаменует собой новый этап в международной экспансии Dreame. За прошедшие годы компания продемонстрировала впечатляющий рост на мировом рынке, что стало возможным благодаря разработке передовых технологий, включая высокоскоростные цифровые двигатели и интеллектуальные системы на базе искусственного интеллекта.

Сегодня продукция Dreame доступна в более чем 120 странах и регионах, а сам бренд признан одним из ведущих игроков на рынке интеллектуальной домашней техники. Сотрудничество с Криштиану Роналду является логичным продолжением многолетнего глобального развития Dreame, бренда, нацеленного на укрепление своих позиций в сегменте премиальной бытовой техники. Фундаментом этого партнерства стали общие ценности. Криштиану Роналду на протяжении своей карьеры олицетворяет собой дисциплину, упорство и стремление к достижению новых высот, превосходя профессиональные пределы. Эти же принципы разделяет и Dreame, чья философия строится на долгосрочном видении, технологическом лидерстве и неустанном совершенствовании
