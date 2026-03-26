Dreame лидер по объему продаж премиальных робот-пылесосов

Dreame заняла лидирующую позицию в мире по объему розничных продаж премиальных роботов-пылесосов. Согласно отчету международной исследовательской компании Euromonitor International за 2025 год, компания возглавила сегмент устройств стоимостью свыше 700 долларов в 30 странах и регионах. На 18 ключевых рынках доля бренда превысила 40%, что позволило Dreame значительно укрепить свои позиции в Европе, Северной Америке и государствах СНГ.

Одним из ключевых факторов успеха компании остаются масштабные инвестиции в исследования и разработки. Научно-исследовательская деятельность охватывает порядка 70% всех сотрудников, а свыше 7% годового дохода направляется на совершенствование технологий. По состоянию на конец 2025 года компания подала более 10 000 патентных заявок, из которых зарегистрировано уже свыше 3 000. Продукция Dreame представлена на более чем 120 мировых рынках, а общее число пользователей превышает 42 миллиона домохозяйств. Офлайн-розничная сеть насчитывает более 6 500 магазинов по всему миру, что подчеркивает широкий охват компании.
