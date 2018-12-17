Двухэкранный смартфон ZTE Nubia X испытали на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность одну из самых необычных новинок на рынке смартфонов – двухэкранный ZTE Nubia X. Забегая вперед, скажем, что аппарат отлично сопротивляется царапинам и тесту на изгиб. С нагревом чуть сложнее: основной IPS-дисплей быстро восстанавливается после нагрева, а вот дополнительный, на AMOLED-матрице – нет. Но это особенности данного типа панелей. Так или иначе, у ZTE получился достаточно прочный смартфон.

Напомним, что смартфон оснащается 6,26-дюймовым основным OLED-дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, который занимает 93,6% площади лицевой панели, вторым 5,1-дюймовым OLED-дисплеем с системой защиты глаз от негативного воздействия излучения, сдвоенной камерой на 24 Мп/16 Мп и объективами с апертурой F/1,7 и F/1,8, топовым чипсетом Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3800 мАч с быстрой зарядкой NeoCharge мощностью 18 Вт и предустановленной ОС Android 8.1.