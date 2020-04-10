DxOMArk протестировали камеру смартфона Samsung Galaxy A71

2020-04-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A71; [78]
Специалисты лаборатории DxOMark протестировали камеру смартфона Samsung Galaxy A71. Итоговый результат оказался невысоким – 84 балла. Примерно столько же набирали LG V30, Redmi Note 8 Pro и Galaxy S6 Edge. За качество фото смартфон получил 89 баллов, а за видео – 74 балла. Впрочем, владельцам устройства не стоит расстраиваться, ведь на него можно установить Google Camera, который серьезно улучшает фотовозможности камеры. Напомним, что в Galaxy A71 используется основная квадрокамера с главным модулем разрешением 64 Мп, а также вспомогательными камерами разрешением 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп.


Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A71
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