DxOMark оценил дисплей Samsung Galaxy S21 Ultra

Авторитетная лаборатория DxOMark протестировала дисплей и звук флагманского смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra 5G на базе фирменной платформы Exynos 2100. Экран смартфона занял первое место в рейтинге дисплеев с 91 баллом, а вот по качеству звука только 11 место с 70 и 71 баллов за воспроизведение и запись звука. По мнению авторов обзора, экран S21 Ultra превосходит конкурентов по читаемости, точности цветопередачи и воспроизведению видео. Напомним, что смартфон получил 6,8-дюймовый AMOLED 2x-экран с разрешением 3200:1440 пикселей, соотношением сторон 20:9 и кадровой частотой 120 Гц. Звуковая система представлена двумя динамика AKG, поддержкой технологии Dolby Atmos и тремя микрофонами.