DxOMark оценил камеру OnePlus 6T выше iPhone X

Специалисты профильного ресурса DxOMark опубликовали свой обзор камеры флагманского смартфона OnePlus 6T. Аппарат набрал 98 итоговых балла: 101 балл за фото и 91 за видео. Это чуть больше, чем у предшественника – 96,100 и 87 баллов. В общем рейтинге камерофонов смартфон занимает 11 место, опережая прошлогодний флагман iPhone X на один балл. При этом OnePlus 6T уступает смартфонам Google Pixel 2 и Xiaomi Mi 8.

Напомним, что OnePlus 6T оснащается 6,41-дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей и вырезом в форме капли, аккумулятором на 3700 мАч с 20-ваттной зарядкой Dash Charge, двойной 16 Мп и 20 Мп основной камерой, как в OnePlus 6, но с улучшенным программным обеспечением, 20-Мп фронтальной камерой, топовым процессором Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, а также OxygenOS на базе Android 9.0