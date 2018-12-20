DxOMark оценил камеру OnePlus 6T выше iPhone X

2018-12-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - OnePlus 6T ; [50]
Специалисты профильного ресурса DxOMark опубликовали свой обзор камеры флагманского смартфона OnePlus 6T. Аппарат набрал 98 итоговых балла: 101 балл за фото и 91 за видео. Это чуть больше, чем у предшественника – 96,100 и 87 баллов. В общем рейтинге камерофонов смартфон занимает 11 место, опережая прошлогодний флагман iPhone X на один балл. При этом OnePlus 6T уступает смартфонам Google Pixel 2 и Xiaomi Mi 8.

Напомним, что OnePlus 6T оснащается 6,41-дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей и вырезом в форме капли, аккумулятором на 3700 мАч с 20-ваттной зарядкой Dash Charge, двойной 16 Мп и 20 Мп основной камерой, как в OnePlus 6, но с улучшенным программным обеспечением, 20-Мп фронтальной камерой, топовым процессором Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, а также OxygenOS на базе Android 9.0

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