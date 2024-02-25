DxOMark оценили экран Honor Magic6 Pro

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования экрана, батареи и селфи-камеры флагманского смартфона Honor Magic6 Pro. Итак, в первом тесте новинка набрала 157 баллов, возглавив соответствующий рейтинг. Предыдущий лидер в лице Samsung Galaxy S24 Ultra набирает на два балла меньше. В тесте аккумулятора и фронтальной камеры флагман Honor также оказался лучшим. Теперь осталось дождаться самого интересного – испытания основной камеры.

Напомним, что Honor Magic6 Pro оснащается 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800:1280 пикселей, частотой обновления 1-120 Гц LTPO, глобальной пиковой яркостью 1600 нит и ШИМ-регулировкой с частотой 4320 Гц, фронтальной камерой с модулем на 50 Мп и датчиком TOF, а также аккумулятором ёмкостью 5600 мАч.