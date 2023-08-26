DxOMark оценили экран Samsung Galaxy Z Fold5

Лаборатория DxOMark опубликовали результаты тестирования экрана складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold5, по итогам которого новинка набрала 152 балла, на один балл опередив предыдущего лидера Google Pixel Fold. Его максимальная яркость составляет 1222 кд/м2.

Напомним, что смартфон оснащается внешним 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2316:904 пикселей и адаптивной частотой обновления до 120 Гц, складным 7,6-дюймовым 120-Гц экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2176:1812 пикселей и пиковой яркостью 1750 нит, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 10 Мп, 10-Мп и 4-Мп фронтальными камерами, батареей ёмкостью 4400 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 25 Вт и 15 Вт соответственно, фирменной прошивкой One UI 5.1.1 на базе ОС Android 13 и защитой от воды (степень IPX8).