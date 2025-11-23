DxOMark оценили камеру iPhone Air

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры ультратонкого смартфона iPhone Air, который был признан всеми провальным устройством. Аппарат набрал 141 итоговый балл – 134 балла за фотовозможности и 155 баллов за видео. Это уровень iPhone 13 Pro Max, Huawei P50 Pro, Google Pixel 7 и Pixel 9. Напомним, что в смартфоне используется один 48-Мп модуль на базе сенсора оптического размера 1/1,56 дюйма.

iPhone Air также имеет в оснащении корпус толщиной 5,6 мм, раму из титана с полированной отделкой и защитным покрытием Ceramic Shield 2 спереди и сзади, 6,5-дюймовый OLED-дисплей с пиковой яркостью 3000 нит, кадровой частотой до 120 Гц и антибликовым покрытием, 18-Мп фронтальную камеру, топовую платформу Apple A19 Pro и батарею ёмкостью 3150 мАч.
Google Pixel 10a показали на рендерах …
Профильный ресурс Android Headlines поделился качественными изображениями смартфона Google Pixel 10a, кот…
Смартфон Infinix SMART 10 оценили в 10 тысяч рублей …
Компания Infinix выпустила в российскую продажу бюджетный смартфон SMART 10, который оценен в 6 и 8 тысяч…
OnePlus 15 получит очень ёмкую батарею …
Авторитетный информатор Panda is Bald раскрыл характеристики флагманского смартфона OnePlus 15, который б…
Xiaomi 17 Pro протестировали в бенчмарке…
Будущий Xiaomi 17 Pro засветился в базе Geekbench и продемонстрировал впечатляющие результаты, впервые да…
iPhone 17 Pro демонстрирует высокий FPS в играх…
Apple сняла эмбарго на обзоры iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, и интернет тут же заполонили тесты новых…
Sony представила доступный смартфон Xperia 10 VII…
Sony представила смартфон Xperia 10 VII — нового представителя среднего класса на Android, который выйдет…
Официально: iQOO Neo 11 получит 144-Гц 2K-экран …
Бренд iQOO продолжает раскрывать характеристики смартфона iQOO Neo 11, который будет представлен уже 30 о…
Опубликован пример фото с Nubia Z80 Ultra …
Авторитетный инсайдер Smart Pikachu опубликовал подробности о смартфоне Nubia Z80 Ultra, релиз которого о…
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor