DxOMark оценили камеру iPhone Air

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры ультратонкого смартфона iPhone Air, который был признан всеми провальным устройством. Аппарат набрал 141 итоговый балл – 134 балла за фотовозможности и 155 баллов за видео. Это уровень iPhone 13 Pro Max, Huawei P50 Pro, Google Pixel 7 и Pixel 9. Напомним, что в смартфоне используется один 48-Мп модуль на базе сенсора оптического размера 1/1,56 дюйма.

iPhone Air также имеет в оснащении корпус толщиной 5,6 мм, раму из титана с полированной отделкой и защитным покрытием Ceramic Shield 2 спереди и сзади, 6,5-дюймовый OLED-дисплей с пиковой яркостью 3000 нит, кадровой частотой до 120 Гц и антибликовым покрытием, 18-Мп фронтальную камеру, топовую платформу Apple A19 Pro и батарею ёмкостью 3150 мАч.