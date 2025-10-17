Представлен складной смартфон HUAWEI Nova Flip S

Компания HUAWEI пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Nova Flip S, которая среди прочего получила батарею ёмкостью 4400 мАч. Новинку также оснастили 6,94-дюймовым гибким OLED-экраном с разрешением 2690:1136 точек, адаптивной кадровой частотой 120 Гц и частотой ШИМ-регулировки 1440 Гц, 2,14-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 480:480 точек, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, интерфейсом USB Type-C, поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной операционной системой HarmonyOS 5.1. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 475 и 515 долларов за конфигурации с 256 и 512 ГБ флеш-памяти соответственно.

Xiaomi 16 получит аккумулятор на 7000 мАч…
Авторитетный инсайдер Йогеш Брар поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 16, который еще н…
Представлен 500-Гц монитор AOC Q27G4K …
Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Q27G4K, которая получила 26,5-дюймовую QD-OL…
Смартфон Xiaomi 16 Pro Mini выпустят в сентябре…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманских смартфонах серии Xiaomi …
Realme NARZO 80 Lite с АКБ на 6300 мАч оценен в $85…
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью NARZO 80 Lite, которая основана на 12-нанометров…
Apple ищет поставщиков дисплеем для iPhone 17…
На протяжении многих лет компании Samsung и LG стабильно выполняли заказы Apple на дисплеи для iPhone, то…
Huawei Pura80 Ultra возглавил рейтинг DxOMark…
Французская лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования флагманского смартфона Huawei Pura80…
SK Hynix готовит к релизу новые чипы памяти по передовой тех…
SK Hynix, по сообщениям инсайдеров, готовится к крупному технологическому прорыву с технологией 1c для чи…
Недорогой смартфон Moto G06 показали на рендерах…
Профильный ресурс YtechB опубликовал изображения смартфона Motorola Moto G06, который еще не был представ…
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor