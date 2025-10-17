Представлен складной смартфон HUAWEI Nova Flip S

Компания HUAWEI пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Nova Flip S, которая среди прочего получила батарею ёмкостью 4400 мАч. Новинку также оснастили 6,94-дюймовым гибким OLED-экраном с разрешением 2690:1136 точек, адаптивной кадровой частотой 120 Гц и частотой ШИМ-регулировки 1440 Гц, 2,14-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 480:480 точек, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, интерфейсом USB Type-C, поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной операционной системой HarmonyOS 5.1. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 475 и 515 долларов за конфигурации с 256 и 512 ГБ флеш-памяти соответственно.