Honor представила флагманский Magic 8

Компания Honor сегодня представила в Китае свои новые флагманские смартфоны Magic 8 и Magic 8 Pro, плюс их международный релиз состоится позже в этом году. Примечательно, что новинки выделяются одними из самых ёмких аккумуляторов среди массовых моделей, а также рядом функций на основе искусственного интеллекта, включая отдельную кнопку быстрого доступа к ИИ. Версия Magic 8 Pro для китайского рынка оснащена аккумулятором на 7200 мАч, тогда как стандартный Magic 8 получил батарею на 7000 мАч. Эти показатели чуть уступают 7500 мАч в Xiaomi 17 Pro Max, представленном месяцем ранее, однако Honor утверждает, что её устройства работают дольше благодаря улучшенной оптимизации. Компания не назвала точное время автономной работы, но можно ожидать как минимум два дня при обычном использовании.

Такого результата удалось добиться за счёт новой технологии кремний-углеродных аккумуляторов, которая позволяет разместить больше ёмкости в более компактном корпусе. Международные версии будут отличаться — глобальная модификация Magic 8 Pro получит аккумулятор на 7100 мАч, а для европейского рынка ёмкость будет уменьшена до 6270 мАч — вероятно, из-за ограничений на перевозку крупных аккумуляторов. Скорость зарядки тоже изменится — в Китае предусмотрена проводная мощность до 120 Вт, тогда как в других странах — до 100 Вт по стандарту PPS. При этом беспроводная зарядка до 80 Вт будет доступна во всех регионах, но только при использовании фирменного зарядного устройства Honor.
