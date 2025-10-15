Фотонабор OPPO Find X9 показали на фото

Компания OPPO опубликовала фотографии фотонабора для флагманских смартфонов серии Find X9. В комплект специальный чехол, съемный объектив 3,28-кратным оптических приближением, накладка на блок камер с байонетом, ручка с кнопкой затвора и прочими органами управления и LED-вспышка с регулируемой температурой и яркостью 2200 люкс света на дистанции 50 см. Ранее сообщалось, что OPPO Find X9 Pro получит тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT828), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископический объектив и датчик изображения HP5) и 2 Мп (мультиспектральный сенсор).