Фотонабор OPPO Find X9 показали на фото

Компания OPPO опубликовала фотографии фотонабора для флагманских смартфонов серии Find X9. В комплект специальный чехол, съемный объектив 3,28-кратным оптических приближением, накладка на блок камер с байонетом, ручка с кнопкой затвора и прочими органами управления и LED-вспышка с регулируемой температурой и яркостью 2200 люкс света на дистанции 50 см. Ранее сообщалось, что OPPO Find X9 Pro получит тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT828), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископический объектив и датчик изображения HP5) и 2 Мп (мультиспектральный сенсор).

Представлен среднебюджетный смартфон Realme P4 5G …
Компания Realme объявила о выходе на индийский рынок бюджетного смартфона P4 5G, который основан на 4-нан…
iPhone Air плохо продается в Китае …
Китайский ритейлер JD опубликовал данные о количестве предзаказов на новые смартфоны iPhone. Сообщается, …
Смартфон Sony Xperia 10 VII оценен в 450 евро …
Компания Sony пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью Xperia 10 VII, которая основана на 4-на…
OnePlus 15T получит очень ёмкий аккумулятор …
Авторитетный инсайдер Smart Pikachu опубликовал подробности о компактном флагмане OnePlus 15T, релиз кото…
POCO F7 оценили в 40 тысяч рублей …
Дистрибьютор Xiaomi и POCO в России, компания diHouse, дала старт продажам смартфона POCO F7. Новинка оце…
HONOR X9d оценили в 34 тысячи рублей …
Отечественные ритейлеры выпустили в продажу смартфон HONOR X9d, который оценен в 34 и 37 тысяч рублей за …
OPPO K13 Turbo показали во всех расцветках …
Компания OPPO опубликовала официальные изображения смартфонов K13 Turbo и K13 Turbo Pro, которые будут пр…
Представлен OPPO A6 Pro с АКБ на 7000 мАч…
Компания OPPO объявила о выпуске смартфона OPPO A6 Pro, который основан на 4-нанометровой однокристальной…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor