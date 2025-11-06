Apple заплатит Google за искусственный интеллект

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, компания Apple готовится оснастить обновлённый искусственным интеллектом голосовой помощник Siri собственной версией модели Gemini от Google. За доступ к этой технологии Apple, по информации источников, будет ежегодно платить около 1 миллиарда долларов. Модель Gemini будет использоваться для создания кратких сводок и выполнения задач, связанных с планированием. Как отмечает Bloomberg, специальная версия Gemini будет работать на серверах Apple Private Cloud Compute, тогда как часть функций Siri продолжит использовать внутренние модели компании. По данным Гурмана, кастомизированная версия Gemini включает 1,2 триллиона параметров — значительно больше, чем облачная модель Apple Intelligence, в которой используется 150 миллиардов параметров.

Apple стремительно наращивает усилия в области искусственного интеллекта после задержки с запуском новых функций Siri — ещё в июне сообщалось, что компания рассматривала возможность сотрудничества с OpenAI или Anthropic, прежде чем остановилась на партнёрстве с Google. При этом Bloomberg уточняет, что эта договорённость не связана с интеграцией чат-бота Gemini в Siri, как это уже реализовано с ChatGPT, а касается только обработки данных и генерации ответов. На прошлой неделе глава Apple Тим Кук заявил инвесторам, что обновлённая версия Siri выйдет весной следующего года. Видимо, уже тогда он знал, что сделка на финальной стадии обсуждения.
