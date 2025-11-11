Samsung Galaxy S26 выйдет на двух процессорах

Некоторое время назад западные СМИ опубликовали информацию о заявлениях руководства Qualcomm, выразивших уверенность в сохранении примерно 75%-й доли собственных процессоров в будущей линейке Samsung Galaxy S26 за счёт использования процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Таким образом, оставшиеся 25% достанутся фирменному чипу Samsung Exynos 2600. Теперь эту информацию подтвердил новый отчёт, придающий дополнительное основание ожидать именно такого распределения — 75% для Qualcomm и 25% для Exynos. По данным южнокорейского издания ZDNet, Samsung вновь возвращается к стратегии использования двух процессоров — основная доля смартфонов серии Galaxy S26 будет оснащена процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Более того, флагманский Galaxy S26 Ultra вовсе будет выпускаться исключительно с процессором Qualcomm во всех странах мира. Базовые модели Galaxy S26 и S26+ также получат этот процессор в большинстве регионов, включая США и Европейский союз. В среднем на каждые три устройства с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 будет приходиться одно с Exynos 2600, что соответствует соотношению 75 к 25. Фирменный процессор Samsung Exynos 2600, созданный по 2-нанометровому техпроцессу GAA, сыграет вспомогательную роль. Он будет использоваться в базовом Galaxy S26 и Galaxy S26+ для отдельных рынков — преимущественно Южной Кореи, Китая и ряда развивающихся стран. Возможно, это связано с небольшим выходом годных чипов на заводах компании Samsung.
Pixel 10 Pro XL не потянул Genshin Impact…
Google позиционирует Pixel 10 Pro XL как вершину собственных аппаратных и софтверных достижений, однако н…
Представлен OPPO A6 Pro с АКБ на 7000 мАч…
Компания OPPO объявила о выпуске смартфона OPPO A6 Pro, который основан на 4-нанометровой однокристальной…
Представлен OPPO A6 GT 5G с аккумулятор на 7000 мАч…
Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A6 GT 5G, основой которой стал 4-нанометровый проц…
OnePlus 15 получит очень ёмкую батарею …
Авторитетный информатор Panda is Bald раскрыл характеристики флагманского смартфона OnePlus 15, который б…
Redmi K90 Pro Max показали на фото и рендерах…
В сети появились фото и официальные изображения смартфона Redmi K90 Pro Max, официальный релиз которого н…
Samsung Galaxy S26 получит крупный редизайн корпуса…
Samsung на протяжении многих лет придерживается узнаваемого дизайна серии Galaxy S, ограничиваясь лишь не…
Смартфон HUAWEI Mate XTs ULTIMATE DESIGN оценен в $2520…
Компания HUAWEI пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Mate XTs ULTIMATE DESIGN, которая основ…
Samsung Exynos 2600 показал внушительные результаты в бенчма…
Samsung продолжает активно тестировать процессор Exynos 2600, и если предыдущие результаты Geekbench 6 уж…
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor