Samsung Galaxy S26 выйдет на двух процессорах

Некоторое время назад западные СМИ опубликовали информацию о заявлениях руководства Qualcomm, выразивших уверенность в сохранении примерно 75%-й доли собственных процессоров в будущей линейке Samsung Galaxy S26 за счёт использования процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Таким образом, оставшиеся 25% достанутся фирменному чипу Samsung Exynos 2600. Теперь эту информацию подтвердил новый отчёт, придающий дополнительное основание ожидать именно такого распределения — 75% для Qualcomm и 25% для Exynos. По данным южнокорейского издания ZDNet, Samsung вновь возвращается к стратегии использования двух процессоров — основная доля смартфонов серии Galaxy S26 будет оснащена процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Более того, флагманский Galaxy S26 Ultra вовсе будет выпускаться исключительно с процессором Qualcomm во всех странах мира. Базовые модели Galaxy S26 и S26+ также получат этот процессор в большинстве регионов, включая США и Европейский союз. В среднем на каждые три устройства с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 будет приходиться одно с Exynos 2600, что соответствует соотношению 75 к 25. Фирменный процессор Samsung Exynos 2600, созданный по 2-нанометровому техпроцессу GAA, сыграет вспомогательную роль. Он будет использоваться в базовом Galaxy S26 и Galaxy S26+ для отдельных рынков — преимущественно Южной Кореи, Китая и ряда развивающихся стран. Возможно, это связано с небольшим выходом годных чипов на заводах компании Samsung.