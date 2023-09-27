DxOMark оценили камеру в iPhone 15 Pro Max

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры смартфона iPhone 15 Pro Max. Аппарат набрал 154 итоговых балла, уступив в общем рейтинге лишь Huawei P60 Pro (156 баллов). За режим фото аппарат набрал 153 балла, за видео – 158 баллов, за эффект боке – 80 баллов, зум – 142 балла и за предпросмотр – 86 баллов. Авторам очень сильно понравилась передача скинтона и экспозиция лица в различных условиях съемки, а также размытие при съемке портретов.

Напомним, что iPhone 15 Pro Max оснащается тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширокоугольный модуль) и 12 Мп (телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом).