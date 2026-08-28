DxOMark протестировали камеру Google Pixel 11

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры смартфона Google Pixel 11. Новинку оценили на 154 итоговых балла, что позволило ей занять 28-е место в рейтинге камерофонов. Новый «гуглофон» опередил Google Pixel 8 Pro и Samsung Galaxy S25 Ultra, а также оказался на одной ступени с iPhone 15 Pro. Специалисты отметили высокое качество фото во всех аспектах, а из минусов выделили сбоящий автофокус и цветопередачу при съемке в сложных световых условиях. Напомним, что Pixel 11 используется тройная основная камера с модулями разрешением 48 Мп (датчик оптического размера 1/1,56 дюйма и оптика с диафрагмой F/1,7), 13 Мп (сверхширик) и 10,8 Мп (телеобъектив).