Глобальную версию REDMI Note 17 выпустят в августе

Авторитетный инсайдер Абхишек Ядав сообщает, что глобальные версии смартфонов REDMI Note 17 и Note 17 Pro будут представлены в Индии уже начале в августа. Напомним, что REDMI Note 17 оснащается 7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2396:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1800 нит, полным покрытием цветовой палитры DCI-P3, частотой опроса сенсора 2160 Гц, подэкранным дактилоскопом и фирменной технологией защиты зрения Qingshan Eye Protection, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, поддержкой проводной и обратной проводной зарядок мощностью 45 Вт и 22,5 Вт соответственно, 50-Мп основной камерой, модулем NFC, ИК-портом и слотом для карты памяти microSD.