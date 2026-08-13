Телефон HMD Touch AI выходит в мировую продажу

Компания HMD выпускает телефон Touch AI за пределы китайского рынка, где он был представлен около трех недель назад. Новинка скоро станет доступна в Малайзии, Индонезии, Таиланде и других странах по цене в 70 долларов. Причем в комплект поставки войдет защитный чехол, пленка для дисплея и даже карта памяти microSD объемом 8 ГБ.

Напомним, что сам телефон характеризуется поддержкой ИИ от компании ByteDance для, например, перевода китайского и английского языков и генерации изображения по текстовому описанию, 3,2-дюймовым дисплеем, 2-Мп тыльной камерой и 2-Мп фронтальной, батареей ёмкостью 1950 мАч, сменными задними панелями в желтой, синей и белой расцветках, интерфейсом USB-C, слотами для двух SIM-карт, поддержкой 4G и Wi-Fi, режимом точки доступа, поддержкой мобильных платежей через Alipay и программируемой физической кнопкой на боковой панели.