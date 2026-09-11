В Geekbench глобальная версия складного vivo X Fold6 набрала 1710/5977

vivo представила свою раскладную модель X Fold6 на внутреннем рынке Китая ещё в июне. С того момента мы с нетерпением ожидали её выхода на международную арену, и хотя этого пока не случилось, похоже, что релиз уже совсем близко. Причиной для такого предположения стало то, что некий пользователь, обладающий глобальным прототипом X Fold6, решил сегодня прогнать его через тест Geekbench. Международная версия устройства значится под номером модели V2559. В бенчмарке Geekbench 7.0.0 для Android она набрала 1710 баллов в однопоточном режиме и 5977 баллов в многопоточном, что видно на приложенном скриншоте.

Разумеется, поскольку речь идёт о предсерийном образце, не стоит воспринимать эти показатели как окончательные. Тем не менее, результаты теста подтверждают, что глобальная модификация X Fold6 будет построена на том же чипе MediaTek Dimensity 9500 Super, что и китайская версия. В протестированном экземпляре процессор работал в связке с 12 ГБ оперативной памяти, хотя, вполне возможно, при официальном старте продаж vivo предложит и другие объёмы ОЗУ. Любопытно, что если китайский X Fold6 вышел с Android 16, то международная модель получит Android 17 сразу из коробки, а поверх него будет установлена грядущая оболочка OriginOS 7 от vivo.

Стоит напомнить, что китайский X Fold6 оснащён 8,02-дюймовым складным LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2312x2504 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также 6,51-дюймовым внешним LTPO AMOLED-экраном с разрешением 1120x2528 пикселей и той же частотой 120 Гц. Объём встроенной памяти варьируется от 256 ГБ до 1 ТБ.