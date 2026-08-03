Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra не получил испарительную камеру

Компании Samsung удалось выпустить крайне интересный смартфон — толщина корпуса Galaxy Z Fold 8 Ultra в раскрытом состоянии составляет всего 4,1 мм. Однако устройство, которое оказалось на 27% тоньше iPhone Air, получило серьезный компромисс, способный негативно сказаться на системе охлаждения. На Reddit появилось изображение, опубликованное пользователем Good-Breadfruit3577, на котором показана внутренняя конструкция Galaxy Z Fold 8 Ultra. Снимок подтверждает, что для охлаждения процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 и других компонентов Samsung отказалась от использования испарительной камеры. Как и в случае с Galaxy Z Fold 7, производитель ограничился графитовой пластиной для отвода тепла, хотя эффективность такого решения вызывает вопросы.

Ранее сообщалось, что даже при наличии испарительной камеры и активного вентилятора охлаждения Snapdragon 8 Elite Gen 5 способен быстро снижать производительность под высокой нагрузкой — в качестве примера приводился REDMAGIC 11 Pro. В случае Galaxy Z Fold 8 Ultra процессору приходится работать не только без полноценной системы охлаждения, но и в крайне тонком корпусе, который значительно хуже рассеивает тепло. В результате в жарком и влажном климате перегрев может проявляться даже при выполнении относительно простых задач, таких как съёмка фотографий или видео. Если же раскрыть Galaxy Z Fold 8 Ultra и запускать требовательные игры через эмуляторы, сильный троттлинг способен привести к заметному падению частоты кадров.