DxOMark протестировали камеру смартфона LG V40 ThinQ

На сайте DxOMark появился обзор камеры флагманского смартфона LG V40 ThinQ. Аппарат набрал 93 балла: 96 баллов за фото и 87 баллов за видео. Средний балл LG V40 ThinQ сравним со смартфонами уровня старых флагманов Samsung Galaxy Note 8 и iPhone 8, а если учитывать лишь фотовозможности, то здесь кореец оказывается рядом с ASUS ZenFone 5 и Xiaomi Pocophone F1. Предыдущие флагманы LG, G7 и V30, набирали ранее 83 и 82 балла, соответственно.

Напомним, что LG V40 ThinQ оснащается пятью камерами. Основная камера полагается на три модуля: 12 Мп основной с оптической стабилизацией, объектив которого имеет угол обзора 78° и диафрагму F/1,5, 16-Мп широкоугольный модуль с диафрагмой F/1,7 и углом обзора 107°, а также 12-Мп камеру с телефото объективом для двукратного зума. Отметим систему искусственного интеллекта, поддержку Google Lens, а также двойную фронтальную камеру с датчиками на 8 и 5 Мп.