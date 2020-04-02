DxOMark проверили звук в Samsung Galaxy S20 Ultra

С недавних пор лаборатория DxOMark тестирует не только фото и видеовозможности смартфонов, но и аудио. Сегодня специалисты опубликовали обзор аудиовозможностей топового камерофона Samsung Galaxy S20 Ultra. Что ж аппарат набрал 69 баллов, расположившись на шестом месте в рейтинге. Корейский флагман уступил Xiaomi Mi 10 Pro, Huawei Mate 20X, Apple iPhone XS Max, Apple iPhone 11 Pro Max и ASUS ROG Phone II. За качество воспроизведения аппарат набрал 71 балл, за качество записи – 65 баллов. Авторы похвалили смартфон за хорошую громкость динамиков. При этом в приложении Memo можно записывать звук лишь в моно-режиме.