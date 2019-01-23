DxOMark теперь тестирует и фронтальные камеры

Длительное время компания DxOMark, которую все знают по тестам фото-возможностей смартфонов, занималась тестированием исключительно основной камеры устройства. После этого компания ставила свои оценки и получала массу популярности в сети — сейчас оценка DxOMark является неким стандартом. Однако, теперь пришло время двигаться дальше и теперь компания будет тестировать еще и возможности фронтальной камеры смартфона. Пока что идет предварительный сбор информации, Оказалось, что смартфон под названием Google Pixel 3 снимает на переднюю камеру лучше всех своих конкурентов — ему уже поставили 92 балла. Теперь производители будут соревноваться и по данному параметру, что лишь идет на руку обычному покупателю. Что скажете?