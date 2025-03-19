DxOMark высоко оценили камеру в TECNO Camon 40 Pro 5G

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования смартфона TECNO Camon 40 Pro 5G, который был выпущен в начале этого месяца. Аппарат набрал 146 баллов, расположившись на 42 итоговом месте. Специалисты оценили новинку на уровне Xiaomi 14, Honor Magic V3 и Honor 200 Pro. Эксперты похвалили камеру за широкий динамический диапазон, хорошую автоэкспозицию, передачу скинтона, довольно высокую детализацию как на фото, так и на видео, а также качественный эффект бокэ. Из минусов отметили много цифрового шума в условиях слабой освещенности, не самую стабильную работу автофокусировки и непостоянную резкость при съемке видео.