Dynabook Portege X30L-G самый легкий в мире ноутбук

Dynabook может показаться новым брендом ноутбуков, но на самом деле это та же компания, которая изобрела ноутбук еще в 1985 году. Первоначально известный как Toshiba, он был переименован в Dynaboo. Ноутбуки по прежнему получают названия моделей эпохи Toshiba, такие как Portege , Tecra и Satellite. Теперь компания выпустила новую модель с названием Portege X30L-G.

Ноутбук, созданный для руководителей и других профессионалов, ориентированных на бизнес. Dynabook Portege X30L-G-это самый легкий в мире 13,3-дюймовый ноутбук на базе процессоров Intel Core 10- го поколения с полным набором портов.

Ноутбук Dynabook Portege X30L-G протестирован на соответствие военным стандартам США MIL-STD-810G, что дает пользователям производительность и надежность, требуемые сверх офисной обстановке. Dynabook верит в новое поколение работы - будущее работы, где мобильность является ключевым приоритетом для бизнеса, особенно в эпоху цифровой трансформации. Твердая уверенность в том, что функциональность и мобильность не ставят под угрозу, привела к созданию самого легкого в мире 13-дюймового ноутбука. Dynabook Portege X30L-G на удивление легкий - всего 870 грамм. Как упоминалось ранее, Portege X30L-G протестирован на соответствие военному стандарту MIL-STD 810G, серию из десяти тестов, которые включают в себя падение при транспортировке, удары, вибрацию, пыль, влажность и другие. Этот ноутбук также прошел строгие испытания, такие как HALT (High Accelerated Life Test), испытания на падение, проливание и давление.

Дисплей ноутбука Portege X30L-G оснащен знаменитым дисплеем IGZO от Sharp . При яркости 470 нит ноутбук обеспечивает яркий экран с меньшим энергопотреблением, чем обычный ЖК-экран TFT. Длительное время автономной работы - до 14,5 часов, этого достаточно, чтобы работать, не беспокоясь о поиске розетки. Функция быстрой зарядки позволяет зарядить ноутбук за 4 часа. Dynabook Portege X30L-G встроены дополнительные уровни безопасности, такие как биометрическая аутентификация по лицу и отпечатку пальца, Trusted Platform Module 2.0 (TPM), обеспечивающий безопасность ваших бизнес-данных.

Комментарии и отзывы Dynabook Portege X30L-G
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