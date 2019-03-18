Еще один концептуальный телефон ZTE Axon S

2019-03-18, Автор - Anna; Продукт - ZTE Axon S; [43]
У ZTE также есть еще один концептуальный телефон Axon S. Новинка будет выполнена в форм-факторе «горизонтальный слайдер». Конструкция предусматривает наличие выдвижного блока содержащий как переднюю, так и заднюю камеры, вспышку и любой другой необходимый датчик. Поскольку ползунок содержит датчики передней и задней камеры, задняя часть телефона представляет собой сплошную панель, на которой вообще ничего нет.

Axon S используют сканер отпечатков пальцев, а динамики скрыты в верхней рамке каждого устройства. Датчики, расположенные на задней панели Axon S, включают в себя основную камеру на 48 мегапикселей, вспомогательный датчик на 19 мегапикселей, 5-кратный оптический зум и ксеноновую вспышку. Также следует отметить поддержку 5G.

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