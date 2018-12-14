Еще один патент складного устройства от Microsoft

С февраля 2016 года Microsoft не выпустила ни одного смартфона, но это не означает, что она не сделает этого в ближайшем будущем.

Microsoft не собирается игнорировать тему складных мобильных устройств. В новом патенте описан смартфон с двумя дисплеями и небольшим шарниром, который позволяет полностью складывать его. Шарнирный механизм включает в себя блокировку, которая активируется при нажатии специальной кнопки блокировки. Это позволяет постоянно удерживать дисплей в одной позиции, что может быть полезно в определенных ситуациях. Например, одна часть дисплея может использоваться в качестве подставки . В качестве альтернативы пользователи могут выбрать сложение устройства под углом 90 градусов, что позволяет использовать верхнюю часть для просмотра, а нижнюю часть - как клавиатуру. В спящем режиме устройство можно сложить пополам и зафиксировать в этом положении. Кроме того,размер позволяет умещаться в кармане пользователя.

Поскольку это всего лишь еще один патент, нет никакой гарантии, что Microsoft когда-либо выпустит такое устройство, но также есть вероятность, что такой продукт в конечном итоге будет анонсирован.